Москву занесет снегом

Зима полностью вступит в свои права

В ночь со среды на четверг на столицу обрушится сильнейший снегопад, который достигнет пика ночью и утром в четверг.

"Сугробы подрастут до 10 сантиметров, а это четко соответствует климатической норме первой декады декабря, припорошит хорошим снегом", – рассказал РИА "Новости" специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что ночью выпадет до 5-6 см осадков, а к утру снежный покров увеличится до 10 сантиметров.

Сегодня в столице столбики термометров покажут -1 ... +1°С, в четверг, 6 декабря, ожидается -3 ... -1°С, сообщает Гидрометцентр. Снегопады принесут с собой гололедицу, москвичей просят быть осторожными на улицах. В пятницу, 7 декабря, температура воздуха опустится до -4 ... -2°С. В выходные в городе ожидается -5°С ... -2°С.

