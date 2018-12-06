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СК возбудил уголовное дело после ЧП в московской школе

Сотрудников учебного заведения проверят на халатность

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, который произошел утром 6 октября в школе в Жулебино. Следователи восстанавливают картину произошедшего и выясняют причины, по которым подросток пронес в здание нож и угрожал себя убить.

СК РФ сообщил на своем сайте о том, что в рамках уголовного дела также проверят условия жизни школьника.

Сейчас решается вопрос о госпитализации парня, которому оказывают психологическую помощь. 

Полина ИВАНОВА
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