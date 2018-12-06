При поддержке россиян правительственные войска Сирии смогли окончательно сломить сопротивление боевиков ИГИЛ (деятельность террористической организации "Исламское государство" запрещена в РФ)

Несмотря на героизм и самопожертвование бойцов из ЧВК "Вагнера", которые вместе с российскими военными освобождали сирийские территории от угрожающей всему миру террористической группировки, в либеральных СМИ их часто пытаются обвинить в алчности.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что либеральные СМИ очерняют наших "вагнеровцев" по требованию западных покровителей. Это часть информационной кампании, начавшейся еще во времена "крымской весны" и Донбасса. По мнению эксперта, россияне действуют заметно эффективнее по сравнению с западными ЧВК, а потому их всячески стараются выставить в негативном свете. Для этого используются не только зарубежные, но и российские подрывные структуры.

По словам Бориса Рожина, сравнивать российских бойцов и американских наемников неправильно. Военные специалисты из России участвуют в боевых действиях, в то время как западные ЧВК стремятся уклоняться от прямых столкновений с противником. Кроме того, россияне руководствуются понятиями чести, достоинства, воинского братства и сопереживания, тогда как западные наемники мыслят лишь категориями собственной выгоды и размерами заработной платы.

"В горячие точки едут по разным причинам. Я знаю людей из ЧВК "Вагнера", которые поехали в Сирию потому, что уверены: их страна ведет в Сирии справедливую войну в интересах России", – подчеркнул Борис Рожин. Военный эксперт заключил, что именно благодаря россиянам ИГИЛ было повержено на поле боя: бойцы из России пришли в трудную минуту и "все сделали, как надо".

Фактически русские воевали в горячих точках по принципу "Больше мы никуда не уйдем". Российские бойцы сражаются до победного конца и готовы оказывать сопротивление превосходящим силам противника до последней капли крови. Это качественно отличает их от западных военных, сворачивающих иностранные операции при потерях в 5-10% личного состава.

Жесткая позиция объясняется желанием ветеранов войн и бывших военнослужащих взять реванш. Еще свежи в памяти горькие события афганской войны и двух чеченских кампаний. Вероятно, они хотят доказать всему миру, что русские бойцы никогда впредь не сделают ни одного шага назад.

Ярое стремление к победе бойцов ЧВК "Вагнера" и российских военнослужащих послужило примером сирийским военным, воспрянувшим духом и сумевшим найти в себе силы для дальнейшей борьбы с ИГИЛ. Благодаря этому Сирия смогла сломить сопротивление террористов и очистить территорию государства от опасного врага.