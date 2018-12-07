В Москву идут сильные снегопады и морозы

Сначала горожане будут бороться с грязью и слякотью, а потом с сугробами

Жителей и гостей столицы ждет непростая неделя, но перед этим пройдут приятные выходные. В пятницу, 7 декабря, погода порадует комфортной зимней температурой. Днем будет -6°C, скорость ветра составит 3-8 м/с, а атмосферный фон слегка превысит норму – 749 мм ртутного столба. При этом сильных осадков синоптики не ожидают.

Ночью столбики термометров опустятся до -10°C. В субботу, 8 декабря, возможен небольшой снег и похолодание до -8°C днем и -11°C ночью.

В воскресенье в Московский регион придет атлантический циклон, а вместе с ним относительное потепление до -2... 0°C днем и -1°C ночью. Атмосферное давление будет ниже нормы – 742 мм ртутного столба. Такое значение сохранится и в понедельник, 10 декабря. В этот день будет идти снег, а температура воздуха составит +1°C днем и -2°C ночью. Такая же погода будет и во вторник, 11 декабря. Правда, небо ненадолго прояснится – как рассказали в центре "Фобос" изданию "Газета.Ru", обильных осадков ждать не стоит.

Однако уже 12 декабря пойдет мокрый снег с дождем, столбики термометров будут держаться на отметке +2°C и днем, и ночью. Атмосферное давление резко повысится до 753 мм ртутного столба.

Морозы придут на смену относительному теплу 13 декабря, в четверг. Температура упадет до -6°C. К тому же мокрый снег не прекратится. В пятницу станет еще холоднее – до -10°C днем и до -17°C ночью. Атмосферный фон повысится до 761 мм ртутного столба. При этом снег продолжит засыпать Москву.