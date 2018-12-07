Мир вспоминает жертв страшной трагедии

Седьмого декабря 1988 г. разделило жизнь Армении на до и после. Ровно 30 лет назад в 10:41 мск мощные подземные толчки разрушили 40% территории Республики и судьбы многих армянских семей.

В эпицентре оказался город Спитак. Он и еще 58 окрестных сел были полностью разрушены за 30 секунд – от толчков силой 10 баллов не уцелело ни единого дома. Жертвами стихии стали 25 тысяч человек. Еще 500 тысяч остались без крыши над головой, хозяйства, работы.

На помощь пришел весь Советский Союз. Детей из пострадавших районов вывозили в пионерлагеря "Артек", "Орленок", отправляли в семьи в Москву и другие города страны.

Тысячи людей записались добровольцами и прилетели в Армению разбирать завалы. Для пострадавших собирали гуманитарную помощь. Особенно нужны были теплые вещи, одеяла, ведь многие жители, в том числе раненые, отказывались покидать места трагедии, пока была хоть какая-то надежда найти под обломками зданий живых родственников и знакомых.

Прошло 30 лет, но боль от страшной трагедии свежа. Помним, скорбим…