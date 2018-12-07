Спиваются: в Москве птицы устраивают пьяные драки

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Аномальная погода в Москве повлияла не только на жителей столицы, но и на птиц. Из-за перепада температур забродили ягоды рябины, которыми любят полакомиться свиристели и снегири.
По словам биологов, печень этих птиц не умеет переваривать алкоголь, поэтому они очень быстро пьянеют. При этом снегири и свиристели могут подраться между собой.
Специалисты Биологического музея Тимирязева предупредили москвичей, чтобы они не приставили к "пьяным" птицам и оставили их в покое.
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