Спиваются: в Москве птицы устраивают пьяные драки

Москвичей попросили оставить их в покое

Аномальная погода в Москве повлияла не только на жителей столицы, но и на птиц. Из-за перепада температур забродили ягоды рябины, которыми любят полакомиться свиристели и снегири.

По словам биологов, печень этих птиц не умеет переваривать алкоголь, поэтому они очень быстро пьянеют. При этом снегири и свиристели могут подраться между собой.

Специалисты Биологического музея Тимирязева предупредили москвичей, чтобы они не приставили к "пьяным" птицам и оставили их в покое.