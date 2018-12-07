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Скандал на "Первом канале": белорус выдал себя за украинца из-за страха перед начальством

Кадр youtube.com
Герой сюжета раскаялся, что пошел на эту авантюру

В ноябре федеральное телевидение показало репортаж, где некий житель Незалежной по имени Кирилл Чубенко жаловался на то, что Евромайдан ничего ему не дал. Однако сейчас Первый канал оказался в центре шумихи из-за этого ролика. Выяснилось, что его герой – гражданин Белоруссии Виталий Юрченко.

Молодой человек признался, что ему очень стыдно за такой обман и позор, но работа требовала представиться украинцем.

В ролике Первого канала он рассказывал о том, что участвовал в акциях в Киеве и что ему пришлось пережить немало трудностей за пять лет после госпереворота на Украине. Он сетовал на то, что скоро начнется зима, а тепла и энергии, чтобы спокойно перенести холода, нет. При этом Чубенко не уточнял, кто он и чем занимается.

Недавно Илье Варламову сообщили, что Чубенко на самом деле – Юрченко. Блогер не поверил сначала, но нашел страницы молодого человека в соцсетях, которые подтверждают, что он из Белоруссии. Об обмане Первого канала Варламов сообщил в "ЖЖ".

Ситуация получила такой широкий общественный резонанс, что Юрченко решил рассказать о том, как этот новостной сюжет с подобной ложью показали в эфире.

Оказалось, что компания, в которой он работал, получила заказ от Первого канала снять ролик с человеком из Кривого Рога, жалующимся на отсутствие газа и дорогое отопление. Сюжет сделали, но плохо. Из-за некачественного звука пришлось его переснимать. В итоге руководство компании из-за спешки попросило Юрченко стать героем видео.

"Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай – единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. Смалодушничал, что ли", – поведал Юрченко изданию "Наша Нива". Он отметил, что за съемки ему не заплатили. 

Однако Первому каналу о подмене героя не сообщили. Белорус же все это время не находил себе места. К слову, знакомые ополчились на него. Юрченко добавил, что после выхода материала Варламова его стали оскорблять в соцсетях. Более того, ему даже угрожают. 

Полина ИВАНОВА
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