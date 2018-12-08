В Париже разгоняют протестующих

Задержали уже более 480 человек

В Париже продолжаются акции протестов "желтых жилетов". Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в столице задержали уже 481 человека, при этом 211 из них поместили под стражу, передает телеканал BFMTV.

Напомним, что население вышло на улицы против повышения цен на бензин 17 ноября. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, а также погромами и поджогами машин.