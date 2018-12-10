Путин поборется с Трампом за звание "Человек года"

У президентов будут еще 8 соперников

Американский журнал Time огласил шорт-лист претендентов на свою главную ежегодную "премию" – "Человек года". На этот раз в числе самых влиятельных людей в 2018-м оказались как Владимир Путин, так и Дональд Трамп.

Победить могут и "Разделенные семьи" – собирательный образ нелегальных мигрантов – родители и их дети, которых разлучили из-за политики "нулевой терпимости" в США. С апреля 2018-го взрослых при переходе американо-мексиканской границы отправляли в изоляторы, а их наследников – в особые центры содержания. Позже Трамп прекратил подобную практику.

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Как стало известно из программы Today Show телеканала NBC, в список претендентов также входят спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он расследует дело о "заговоре" Трампа с Россией во время президентских выборов. Посмертно звание "Человека года" могут присудить убитому саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи. Конкурентой Путина и Трампа также стала Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Глава России получал это почетное звание в 2007 г., а лидер США – в 2016-м после победы на президентских выборах. В 2017-м журнал объявил, что "Человеком года" стали женщины, которые нарушили тишину и первыми публично рассказали о домогательствах.

