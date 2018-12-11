Страшнее Припяти: что скрывают российские города-призраки

Любителям острых ощущений есть куда отправиться

Город-призрак Хальмер-Ю в Республике Коми – одно из самых необычных мест в России. Давным-давно жившие в окрестностях ненцы почитали это место святым и хоронили там своих умерших. Само слово Хальмер-Ю переводится как "река в долине смерти".



Во время Великой Отечественной здесь открыли месторождение угля, потом построили шахту, вокруг которой вырос небольшой городок. После начала перестройки шахту закрыли из-за нерентабельности, людей переселили в Воркуту, и Хальмер-Ю пришел в упадок.

В городе-призраке сейчас стоят полуразрушенные дома, в некоторых сохранились вещи с тех далеких времен, на детских площадках валяются брошенные игрушки, стоят старые качели. Хальмер-Ю облюбовали любители урбантрипа – туристы, которые посещают заброшенные города и промышленные объекты. Также город используется как военный полигон.

Еще один город-призрак в Коми – Промышленный – был основан в 1950-х годах. В 1990-е здесь жили более 10 тысяч человек, однако город умер после взрыва на шахте "Центральная". Промышленный был заброшен, так как люди здесь оказались не нужны.

Город Молога в Ярославской области был затоплен после того, как в 1935 г. советская власть приняла решение о строительстве Рыбинской ГЭС, а ведь он был основан еще в XII веке. В Мологе жили 5 тысяч человек, в нем были 2 собора, 3 церкви и женский монастырь. Молога затапливалась 6 лет – полностью город ушел под воду в 1946 году. Сейчас на берегу Рыбинского водохранилища стоит памятный знак "Прости нас, гор. Молога". Из-за обмеления водохранилища из воды встают купола и стены храмов, колоколен и монастырей.

Город Курша-2 в Рязанской области стал жертвой огромного лесного пожара – в 1936 г. он полностью сгорел. В огне погибли более тысячи человек. После этого город был заброшен, сейчас там никто не живет, и только рядом с ним находится братская могила, где похоронены жертвы катастрофы.

Манит сталкеров-любителей и Колендо – самый северный поселок острова Сахалин. В 60-е годы прошлого века там начали разрабатывать нефтяное месторождение, однако после сильного землетрясения в 1995 г. люди начали покидать поселок.

Это землетрясение уничтожило еще один город на Сахалине – Нефтегорск. Сила подземных толчков достигала 10 баллов, и город буквально был стерт с лица земли. От удара стихии погибли более двух тысяч человек, восстанавливать разрушенный город не стали.

Поселок Чаронда в Вологодской области – еще одно загадочное место на карте России. Когда-то Чаронда – что в переводе с саамского означает "берег, поросший мхом" – была бойким торговым местом, но постепенно все пришло в запустение. Теперь там живут 2-3 человека да добираются полюбоваться любители заброшенных красот Русского Севера.

Поселок Кадыкчан Магаданской области был построен руками заключенных. В середине 1980-х там жило около 10 тысяч человек, однако все изменил взрыв на угольной шахте в 1996 году. Погибли около тысячи человек, поселок опустел, и его решено было ликвидировать.

Чукотский Иультин – еще одна жертва лихих девяностых. При советской власти там разрабатывали месторождение олова, однако предприятие разорилось, и все жители оттуда уехали.

Поселок-призрак Юбилейный в Пермском краю завершает печальную галерею опустевших городов России. Когда-то здесь добывали уголь на Шумихинской шахте, однако в 1990-е гг. месторождение было признано нерентабельным, и поселок с населением около 50 тысяч человек очень быстро опустел. Сейчас там живет около тысячи человек (по переписи населения 2010 г.), однако город напоминает декорацию к фильму ужасов: пустые дома, выбитые окна и разруха.