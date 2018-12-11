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Будущий кандидат в президенты Литвы попал в московскую психбольницу

Нериюс Космаков. Кадр youtube.com
Начинающий политик устроил переполох в самом центре российской столицы

Нериюс Космаков вновь заставил общественность говорить о себе. Литовский бизнесмен яростно требовал, чтобы ему открыли Воскресенские ворота на Красной площади. Дебошира задержали сотрудники полиции, а после, решив, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, отправили в лечебницу им. Алексеева с предварительным диагнозом "шизофрения".

Как рассказали пришедшие в недоумение очевидцы, Космаков был трезв, но "нес полную несуразицу". Он никак не мог объяснить, зачем ему понадобилось, чтобы главные городские ворота вдруг открыли. Некоторые свидетели даже предположили, что у бизнесмена были галлюцинации.

Начинающего политика доставили в ОМВД по району Китай-город, но после отправили на лечение в психбольницу. Как стало известно изданию "Московский комсомолец", мужчина на контакт с медиками не идет. Врачи пытаются связаться с семьей Космакова – в Литве у него есть жена и двое детей. Если родные предпринимателя не объявятся, сотрудники медучреждения планируют обратиться в посольство Литвы.

К слову, в первый раз Космаков удивил российскую общественность летом 2018-го. Тогда он посетил крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге. Мужчина кричал о том, чтобы ему позволили выстрелить из носового орудия и начать революцию в России. Этот эпизод закончился для Космакова знакомством с полицией и медиками.

При этом бизнесмен планирует построить политическую карьеру в Литве. Космаков хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента страны, которые пройдут в мае 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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