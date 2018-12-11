Трое детей в Москве попали в больницу прямо из школы

Лишь у одного из учеников подтвердили диагноз ОРВИ, остальных признали здоровыми

Сегодня, 11 декабря, в интернете появилась информация об отравлении детей в московском лицее "Воробьевы горы". Были госпитализированы три ученика. Одна из родительниц высказала мнение о том, что дети якобы могли отравиться творожной запеканкой, о чем и написали некоторые СМИ, увеличив число пострадавших детей, однако это предположение не подтвердилось.

В больницу они были доставлены с разными диагнозами: подозрение на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. По сведениям медицинского учреждения, информация об инфекции не подтверждена, одного ученика уже отпустили домой, другие сдают дополнительные анализы, но их состояние совсем не критично.

Директор лицея Елена Мельвиль также рассказала, что диагноз "аппендицит" подтвержден не был, по предварительным данным, у одного из детей обнаружена ОРВИ, а остальных признали здоровыми. После осмотра врачей школьники продолжили учебу.