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Синоптики раскрыли сроки прихода настоящей зимы

Пока погода в Москве больше напоминает раннюю весну

Уже на этой неделе в российскую столицу придут заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

Столбик термометра опустится ниже нуля в четверг, 13 декабря. Температура воздуха составит -4 … -6°С. Таким образом, погода вернется к климатической норме, пишет "Свободная пресса".

Кроме того, до субботы в Москве будет обильно идти снег, но к воскресенью осадки закончатся. При этом похолодает до -9 … -12°С.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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