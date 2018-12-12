"Они заразны": онкобольных детей выгоняют из квартиры соседи

Они уверены, что смертельное заболевание передается с кровью

Жильцы дома в Беляево пытаются выселить из квартиры больных раком детей. Однако это у них не получается.

"Информация, которую распространяют СМИ о том, что семьи с детьми уехали из квартиры, которую снимает для них фонд, – неправда", – приводит Telegram-канал LIFE SHOT слова директор фонда Екатерины Шерговой.

Она добавила, что одна семья, проживавшая в квартире, уехала из Москвы, потому что в лечении их ребенка наступил плановый перерыв.

По словам Шерговой, "Подари жизнь" будет снимать эту квартиру, пока ее хозяйка будет согласна. "Мы надеемся, что разъяснения врачей по поводу того, что рак не заразен, были убедительны для тех жильцов, кто не обладал полной информацией", – подчеркнула директор.

Она также призналась, что многие жильцы уже раскаялись в том, что подписали петицию.

Скандал в московской многоэтажке вызвал широкий резонанс в обществе.

"Стыдно даже обсуждать нелепые действия жильцов этого подъезда", – считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ведущие врачи центра имени Димы Рогачева уже заявили, что никакой угрозы больные дети для здоровья окружающих не представляют, более того, они не должны находиться в обществе для лучшей социализации, отмечает РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новость резонансной и выразил сожаление действиями жильцов. "Надеемся, что жители познакомятся с информацией об онкологии", – цитирует Пескова LIFE SHOT.

Жительница одного из многоквартирных домов в Москве начала в подъезде сбор подписей против проживания в съемной квартире родителей с детьми, приезжающими на лечение в столицу, напоминает телеканал "360". Она заявила, что боится заразиться раком при контакте с больными детьми.

