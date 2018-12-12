Раскрыта тайна поисков "Титаника"

Власти США обманывали общественность из-за холодной войны

Океанограф Роберт Баллард, который обнаружил затонувший корабль, работал на правительство Соединенных Штатов. Исследователь потратил большую часть времени, отведенного для экспедиции, на секретную операцию ВМС США.

Во времена холодной войны Баллард служил во флоте. В 1982 г. он начал создавать подводный аппарат, чтобы осуществить свою главную мечту – найти "Титаник". Однако отставному моряку для этого нужны были немалые средства. Не получив грант, он обратился к Рональду Танманну, который занимал пост заместителя начальника военно-морских операций.

Танманну и другим сотрудникам ВМС страны очень понравилась идея Балларда. Военные согласились помочь океанографу, но при одном условии. Он должен был с помощью своего аппарата найти американские субмарины Thresher и Scorpion, которые затонули в 1960-х годах. Правительство США боялось, что атомную подводную лодку Scorpion обнаружит СССР, поэтому операцию держали в секрете.

Исследователь согласился и даже выполнил поставленную перед ним задачу. В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней. Впрочем, его опасения были напрасны. За 4 дня до конца поисков команда Балларда нашла обломки корабля.

Как рассказал океанограф телеканалу CBS, радость быстро сменилась печалью. Исследователям не хотелось "танцевать на чьей-то могиле", поэтому они не стали ничего брать с "Титаника".

Британский трансатлантический пароход затонул в 1912 г. после столкновения с айсбергом в северной части Атлантики. В результате погибли 1 тысяча 496 человек.