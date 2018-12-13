В выходные в Подмосковье похолодает

В регионе наступила настоящая зима

Морозная погода с небольшим снегом ожидается на следующей неделе в Москве и Московской области.

"Теплые фронты уходят, потихоньку вылезает холод. В выходные прогнозируется облачная погода, небольшой снежок в пятницу, в субботу днем без осадков. В воскресенье будет переменная облачность, местами слабый снег", – рассказал РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По словам метеоролога, в суббот похолодает -7– 9°C, местами до -12°C. В ночь на воскресенье морозы станут еще сильнее, столбики термометров покажут -16°C, днем ожидается -9-14°C. Такая же погода, по словам метеоролога, будет и на следующей неделе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".