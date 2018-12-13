Умер создатель ключевого звена ПРО

Героя России не стало на 87-м году жизни

В Москве 13 декабря скончался Виктор Слока. Причина смерти ученого не сообщается. Много лет он посвятил Радиотехническому институту имени академика А.Л. Минца, который возглавлял с 1977 до 1996 год.

Слока создал крупнейшую в мире радиолокационную станцию "Дон-2Н". Она является "сердцем" системы противоракетной обороны Москвы А-135 "Амур", передает пресс-служба концерна "Радиотехнические и Информационные системы". За ее создание радиотехнику присвоили звание Героя России.

Как отмечает телеканал "МИР24", Слока также разработал другие РЛС и радиоинформационные комплексы, написал более 120 научных работ, которые были посвящены радиолокационным сигналам.