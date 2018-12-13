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Ушел из жизни известный советский писатель

Не стало биографа Аркадия Гайдара

В столичной больнице скончался Борис Камов. Ему было 86 лет. Прощание с автором пройдет 15 декабря, после его кремируют и похоронят на Донском кладбище.

О смерти Камова рассказали агентству ТАСС в Литературном музее Аркадия Гайдара в Арзамасе.

Камов большую часть своей жизни посвятил тому, что анализировал творчество детского писателя. Последней книгой биографа стало произведение "Аркадий Гайдар без мифов".

Камов, как отмечает агентство НСН, был также известным целителем. Он занимался производством номерных чаев. 

Полина ИВАНОВА
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