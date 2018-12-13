Убийца Старавойтовой попросился на свободу

Организатор убийства лидера "ДемРоссии" устал работать на лесоповале

Юрий Колчин, осужденный на 20 лет за организацию преступления в отношении депутата Госдумы и руководителя партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой, попросил условно-досрочного освобождения. Соответствующее ходатайство он подал в Брасовский районный суд Брянской области.

Как сообщает Flashnord, заявление осужденного будет рассмотрено по видеосвязи 25 ноября.

Брасовский суд находится в поселке Локоть, в 17 км от которого находится ИК № 4 строгого режима, где отбывает наказание убийца. Колония специализируется на швейном производстве, деревообработке, лесопилении, производстве хлеба.

Галина Старовойтова была застрелена в ноябре 1998 г. в Санкт-Петербурге на пороге собственной квартиры на набережной канала Грибоедова.

Колчин отбыл 16 лет из назначенных ему двадцати.