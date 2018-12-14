Задержан начальник Свердловской железной дороги

Нибиру
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
Вопрос об избрании меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову будет решаться в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, следствие будет настаивать на аресте.
Миронов был задержан вечером 13 декабря в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве. Дома у него проведен обыск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере", – пишет ТАСС.
Следователи СК России проверяют Миронова на причастность к другим преступлениям.
Миронов работал начальником Свердловской железной дороги с апреля 2011 года.
В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина
Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться