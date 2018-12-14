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Задержан начальник Свердловской железной дороги

Чиновник подозревается в коррупции

Вопрос об избрании меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову будет решаться в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, следствие будет настаивать на аресте.

Миронов был задержан вечером 13 декабря в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве. Дома у него проведен обыск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере", – пишет ТАСС.

Следователи СК России проверяют Миронова на причастность к другим преступлениям. 

Миронов работал начальником Свердловской железной дороги с апреля 2011 года. 

Вера СВЕТЛОВА
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