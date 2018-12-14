Создана ассоциация "Женщина имеет значение"

Совсем недавно в Москве прошло масштабное мероприятие – форум и премия Woman Who Matters

Пожалуй, это единственное событие последнего времени, где можно было вдохновиться выступлениями женщин – лидеров компаний, научиться чему-то новому на мастер-классах, да и просто отдохнуть красиво и с пользой.

Мероприятие проводится только второй раз, но уже имеет солидный авторитет. В этом году форум поддержали крупнейшие мировые компании. А группа компаний "Инград", которая выступила генеральным партнером Woman Who Matters, учредила архитектурную номинацию и организовала более десяти секций в рамках архитектурного блока деловой части.

Темы для обсуждения были предложены самые разные: наука и образование, материнство и забота о ребенке, спорт и ЗОЖ, безопасность женщин, международные практики, социальная активность и благотворительность.

Так, одним из спикеров в секции Ideas That Matter стала президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. Она выступила с мотивационным выступлением "Путь к своему "я". Фаина Захарова рассказала о своей работе в горах, об экспедициях, о том, как начинала работать в международных природоохранных организациях, и о тех людях, которые повлияли на формирование ее мировоззрения.

За два дня в рамках форума выступили более ста спикеров, мероприятие посетили более трех тысяч человек, сделано много заявлений, представлены и награждены более двадцати проектов, созданных в поддержку женщин.

На церемонии вручения премии Woman Who Matters было объявлено о создании ассоциации организаций и лиц в поддержку социально-значимых инициатив "Женщина имеет значение". В ассоциацию войдут представители бизнеса, власти и некоммерческого сектора. Об учреждении ассоциации объявила основатель и генеральный директор премии Анна Рудакова.

"Нами движет страсть – страсть к тому, что мы делаем, и вера в то, что женская повестка – это огромная сила, которая творит социальные изменения, и за которой будущее, – заявила Рудакова. – Мы собрали огромное количество проектов, практик и инициатив различных компаний в отношении женщин, и мы счастливы делиться этими наработками, исследованиями, достижениями и кейсами".

"Делать одно ежегодное мероприятие уже неправильно, потому что нам всем хочется общаться чаще и думать, как мы вместе можем быть друг другу полезны. Поэтому мы объявляем о том, что запускаем ассоциацию, которая будет работать ежедневно!" – объявила основатель премии, форума, а теперь и ассоциации Анна Рудакова.