Жертву насильников в погонах сделали изгоем

Коллеги башкирской дознавательницы избегают общения с ней

Возвращения девушки-полицейского на работе не только не ждут, его попросту боятся. Сослуживцы намерены бежать от нее как от чумы.

Таким образом, у 23-летней жертвы есть все шансы стать изгоем в правоохранительном коллективе, куда она вернется уже на следующей неделе. Ее больничный заканчивается 18 декабря. Сотрудники уфимского райотдела МВД признались, что остерегаются дознавательницы, дабы не стать фигурантами очередного уголовного дела.

"Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть – боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает", – признались коллеги девушки "Московскому комсомольцу". Они уточнили, что еще проводится служебная проверка в отношении потерпевшей в погонах и свидетельницы секс-скандала в Уфе.

О нем стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось, что в ночь на 30 октября в здании РУВД трое высокопоставленных сотрудников напились и надругались над 23-летней девушкой-дознавателем. Якобы вызывающее поведение стало причиной изнасилования, ранее уточняла НСН. Фигурантами уголовного производства являются три офицера, напоминает URA.RU. Они содержатся под стражей.