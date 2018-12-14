Названа неожиданная угроза браку

Причиной супружеской размолвки может стать близкий человек

Разрушительницей семейной идиллии, как выяснила группа ученых, является подружка, причем не мужа, а жены. Если глава ячейки общества на дух не переносит задушевную собеседницу и преданную спутницу своей любимой женщины, то счастье супругов обречено.

Предвзятое отношение к приятельницам жены может стать причиной размолвки, которая в конечном итоге приведет к разводу. Так, по крайней мере, было почти у половины из 373 пар. За их жизнью специалисты наблюдали на протяжении 16 лет, пишет Journal of Social and Personal Relationships.

В процессе исследования у них возникло несколько версий, почему для женщины так важно, чтобы мужчина рядом одобрял ее подруг. Первая причина кроется в том, что представительницы прекрасной половины человечества, как известно, не прочь посплетничать. А тема номер один в любой женской беседе – это семейные проблемы. "Перемывание костей" супругу – катализатор ухудшения отношений. Вторая причина – это дружеская критика, которая также не до добра доводит, а до ссор.

Впрочем, нелюбовь к подругам жены заставляет и на последнюю взглянуть другими глазами. У мужа в этом случае невольно закрадываются сомнения – как можно восхищаться женщиной, если она общается непонятно с кем.