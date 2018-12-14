Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа неожиданная угроза браку

Фото: www.globallookpress.com
Причиной супружеской размолвки может стать близкий человек

Разрушительницей семейной идиллии, как выяснила группа ученых, является подружка, причем не мужа, а жены. Если глава ячейки общества на дух не переносит задушевную собеседницу и преданную спутницу своей любимой женщины, то счастье супругов обречено.

Предвзятое отношение к приятельницам жены может стать причиной размолвки, которая в конечном итоге приведет к разводу. Так, по крайней мере, было почти у половины из 373 пар. За их жизнью специалисты наблюдали на протяжении 16 лет, пишет Journal of Social and Personal Relationships.

В процессе исследования у них возникло несколько версий, почему для женщины так важно, чтобы мужчина рядом одобрял ее подруг. Первая причина кроется в том, что представительницы прекрасной половины человечества, как известно, не прочь посплетничать. А тема номер один в любой женской беседе – это семейные проблемы. "Перемывание костей" супругу – катализатор ухудшения отношений. Вторая причина – это дружеская критика, которая также не до добра доводит, а до ссор.  

Впрочем, нелюбовь к подругам жены заставляет и на последнюю взглянуть другими глазами. У мужа в этом случае невольно закрадываются сомнения – как можно восхищаться женщиной, если она общается непонятно с кем. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Тайна Скрипалей скоро раскроется

Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери

Дело Кокорина и Мамаева дало трещину

Всплыло новое обстоятельство, из-за которого обвинения против одного из футболистов могут развалиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей