Албин признался в обмане насчет стадиона в Петербурге

История с порчей арены "Зенита" бакланами оказалась уловкой

В Северной столице сочинили байку о вредящих стадиону "Санкт-Петербург" птицах. Таким образом в правительстве решили защититься от нападок болельщиков "Зенита", которые готовили для Смольного оскорбительные кричалки.

О выдуманной легенде рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Благодаря уловке про бакланов ему удалось "переключить городскую повестку".

"И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом", – цитирует Албина "Фонтанка".

В прошлом году он заявил, что крышу стадиона прохудили бакланы, напоминает FlashNord. В результате специалисты были вынуждены придумать защиту от пернатой угрозы.