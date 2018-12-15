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На площади у храма Святой Софии в центре украинской столицы, где собрались сторонники автокефалии для Украинской православной церкви, оказались двое человек с оружием.
Об этом сообщил начальник городской полиции Андрей Крищенко.
"У одного был большой нож, похожий на холодное оружие, у другого – такие палочки, нунчаки", – цитирует его УНН.
Обоих задержанных доставили в территориальный участок полиции.
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