Пришлось вмешаться полиции

На площади у храма Святой Софии в центре украинской столицы, где собрались сторонники автокефалии для Украинской православной церкви, оказались двое человек с оружием.

Об этом сообщил начальник городской полиции Андрей Крищенко.

"У одного был большой нож, похожий на холодное оружие, у другого – такие палочки, нунчаки", – цитирует его УНН.

Обоих задержанных доставили в территориальный участок полиции.