Путин пожалел о невыполненной просьбе Кобзона

Глава государства так и не успел ответить певцу на его просьбу

Президент России Владимир Путин признался, что народный артист РФ Иосиф Кобзон неоднократно звал его сходить вместе в цирк. Однако из-за плотного рабочего графика Путин не смог найти на это времени.

"Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно", – цитирует Путина РИА "Новости".

Иосиф Кобзон умер 30 августа этого года в возрасте 80 лет.