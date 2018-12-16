Умер известный российский ученый

Нибиру
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Почетный директор Института философии РАН ушел из жизни в пятницу, 14 декабря. О смерти специалиста в области философии науки говорится на сайте института.
"Отечественная наука понесла невосполнимую потерю", - отмечается в сообщении.
Траурная церемония пройдет 18 декабря в 11 часов в Ритуальном зале РАН. Прощание состоится в крематории на Хованском кладбище.
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