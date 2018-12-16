Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный российский ученый

Вячеславу Степину было 84 года

Почетный директор Института философии РАН ушел из жизни в пятницу, 14 декабря. О смерти специалиста в области философии науки говорится на сайте института.

"Отечественная наука понесла невосполнимую потерю", - отмечается в сообщении.

Траурная церемония пройдет 18 декабря в 11 часов в Ритуальном зале РАН. Прощание состоится в крематории на Хованском кладбище.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Тайна Скрипалей скоро раскроется

Россияне наконец узнают о судьбе отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери

Пан или пропал: у Порошенко осталось два последних аргумента

Украинский президент останется у власти благодаря либо войне, либо махинациям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей