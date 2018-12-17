Маньяк-психопат разгуливает по России

Нибиру
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В Кировском районе Новосибирска разыскивают 64-летнего преступника, который сбежал из местной психиатрической больницы. Как рассказал источник в правоохранительных органах, осужденный за рабовладение и убийства Виктор Мошков скрылся, перепилив решетки окон медучреждения.
Маньяку, у которого не было при себе оружия, удалось не попасть на камеры видеонаблюдения. В психбольницу преступник был определен весной 2018-го. Проблемы с психическим здоровьем у мужчины появились после того, как он перенес инсульт, находясь в СИЗО.
Приверженца уринотерапии и ЗОЖ, как передает телеканал "360", судили за убийства двух конкурентов по криминальному бизнесу, рабовладение и незаконное лишение свободы, а также за ряд других тяжелых преступлений.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили на сайте местного ГУМВД о приметах беглеца: рост маньяка 174 см, он лысый, худощавый, был одет в светлые брюки, куртку с капюшоном и черные ботинки.
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