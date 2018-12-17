Ольга Ившина невольно рассказала, как работодатель создает фейки

Обозреватель "Русской службы новостей" попалась на обмане. Ольга Ившина искала в волнениях Парижа "русский след" и сама угодила в пренеприятную историю.

При этом Ольга получила свои 15 минут славы, но отнюдь не благодаря виртуозно написанному журналистскому материалу. Став героиней сетевых хроник, русскоязычный репортер ВВС показала, как ее работодатель создает фейки и информационные вбросы.

В интернет попала переписка Ившиной в соцсети "ВКонтакте" с французским стрингером, где она любыми правдами и неправдами выпытывает необходимые ей сведения.

"А, может, какой-нибудь русский бизнес наварится на этом сейчас хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например. Или там ультраправые, может, – главные заводилы", – интересуется Ольга у коллеги из Парижа.

Таким образом, она обличила всю редакцию, показав, как ВВС ищет "объективную" информацию. Ведь медиахолдинг горой стоит за свой статус непредвзятого "общественного" СМИ.

"Я ищу углы, да. Ну, редакция требует крови, че", – подытожила в переписке акула пера.

Все случайности, как известно, неслучайны. Сегодня эта история вывела "честных" британцев на чистую воду в поисках "руки Кремля" во французских мятежах. А завтра, может быть, вскроется еще какой-нибудь инцидент на берегах Туманного Альбиона. Например, случай с чисто английским отравлением.

Кстати, сама Ившина исправно постит новости про экс-шпиона ГРУ и его дочь, да и другие русофобские вести. А ее коллега Марк Урбан в книге "Файлы Скрипаля" с благодарностью упоминает Ольгу. Невольно закрадывается подозрение: что общего у журналистки с предателем из ГРУ?!