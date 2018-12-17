Раскрыт план по увеличению продолжительности жизни россиян

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Власти РФ намерены добиться сокращения смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие шесть лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, число смертей от рака планируется снизить на 8%, а сердечно-сосудистых болезней – на 24%, пишет "Свободная пресса".
"Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей", – сказала Голикова, ее слова приводит URA.RU.
Таким образом, в среднем смертность россиян должна снизиться на 17%.
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