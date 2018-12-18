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Еда в самолете оказалась опасной

Фото: www.globallookpress.com
Персонал авиакомпаний нарушает санитарные правила

Частный пилот Рэнди Джонс заявил, что есть и пить на борту самолета может быть очень вредно для здоровья. По его словам, люди, которые убирают мусор и отходы после рейса, упаковывают продукты для других пассажиров, не меняя перчаток.

Джонс утверждает, что санитарные нормы не соблюдаются очень часто. Пилот подчеркнул, что людям стоит с осторожностью пить кофе в самолетах. Все дело в том, что вода на борту может быть загрязнена из-за того, что ее подают из резервуаров, рядом с которыми выбрасываются отходы. Если жидкость в городе, где происходит заправка, низкого качества, то пассажирам будут подавать именно ее. Воду для самолетов не очищают.

Шрейя Парих, который работал бортпроводником в 5 авиакомпаниях, рассказал на сайте Quora, что среди персонала принято приносить свою еду с собой. Он считает, что пища в самолете может быть крайне вредной, потому что ее вкус улучшают с помощью специй, соли и жиров. Так, например, вместо омлета пассажира могут накормить "смесью из яиц и какой-то субстанции". Более того, часто подают еду, которую приготовили несколько дней назад. 

Полина ИВАНОВА
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