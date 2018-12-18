Число безработных россиян резко увеличится

Нетрудоустроенных людей станет на треть больше

Специалисты Минтруда ожидают, что в 2019-м в службы занятости придет 1,1 млн человек, то есть на 38% больше, чем в этом году. Согласно прогнозам, так много россиян обратится к биржам труда из-за повышения пенсионного возраста, а также пособия по безработице.

Сейчас в России насчитывается 800 тысяч зарегистрированных безработных, тогда как их реальное число составляет около 3,6 млн человек. На данный момент размер пособия варьируется в районе от 850 до 4,9 тыс рублей. С января 2019-го оно будет несколько выше – от 1,5 до 8 тыс рублей. Максимальный размер выплат рассчитан на людей предпенсионного возраста – от 4,9 до 11,3 тыс рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Минтруда.

Повышение пособия может заставить многих людей зарегистрироваться в службе занятости. Особенно, как отмечает портал URA.RU, это будет актуально для регионов, где уровень жизни невысокий. Эта выплата может стать неплохим финансовым подспорьем, считает профессор РАНХиГС Александр Щербаков.

При этом член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что размер пособия несущественен. Ведь прожиточный минимум в стране составляет 11 тыс рублей. К тому же биржи труда несильно помогают при устройстве на работу. Поэтому эксперт считает, что россиянам нет смысла обращаться в госорганы.