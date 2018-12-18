Миллиард рублей под елкой

Новый год – это улицы, украшенные праздничными гирляндами, это елка, новогодние игрушки, бенгальские огни и разноцветные фейерверки. Время чудес и новых свершений

Каждый из нас заранее продумывает детали празднования, упаковывает подарки и прикидывает, что загадать, когда часы пробьют полночь. Чтобы заветное желание сбылось, важно его правильно сформулировать. А поэтому нужно составить желание в настоящем времени, будто то, чего вы всей душой желаете, уже свершилось. Например, "у меня есть квартира", "у меня есть машина", "мои старенькие родители живут в доме у моря", "у меня есть миллиард рублей". А еще неплохо, загадывая желание, визуализировать пути его исполнения. Например, если вы загадали миллиард рублей, то решение у вас уже в кармане.

Миллионы победителей старейшей ТВ-лотереи в России, возможно, не верят в Деда Мороза, но точно знают, что чудеса случаются. Однажды они уже стали счастливыми обладателями лотерейных призов. Теперь эти везунчики готовы принять участие в новогоднем тираже, в котором можно выиграть миллиард рублей и от 100 призов по миллиону рублей.

Пришел, купил билет, победил

Дмитрий Волков свой первый лотерейный билет купил благодаря рекордсменке Наталье Власовой, которая, как уже известно всей стране, в ноябре 2017 года выиграла в "Русское лото" 506 миллионов рублей. Мужчина теперь во что бы то ни стало мечтает поставить новый рекорд и выиграть миллиард рублей. Петербуржец убежден, что у него есть все шансы, так как о победе он знает не понаслышке. Не так давно он выиграл в "Русском лото" полмиллиона рублей.

– Если я выиграю миллиард, часть денег направлю на благотворительность. Я люблю свою Родину, поэтому никуда уезжать не буду. Куплю несколько квартир в любимом Санкт-Петербурге, построю дом на берегу озера на Карельском перешейке, а еще приобрету новую машину отечественного производства, – рассуждает целеустремленный поклонник лотереи.

Каждый Новый год все стремятся изменить жизнь к лучшему. Сделать шаг навстречу новому очень легко со всенародно любимой лотереей "Русское лото".

Когда у соседей трава не зеленее

Своих соседей Алексей Тяпков увидел в сюжете телеканала НТВ, их поздравляли с выигрышем квартиры в "Русское лото". Убедившись в лотерейной победе, Алексей приобрел несколько билетов и стал одним из счастливых обладателей 700 000 рублей. Активное участие в розыгрышах принимает и его мама – Надежда Ивановна.

– Мама покупает по 5-10 билетов каждую неделю. Приезжает в выходные с лотерейными билетами, и мы всей семьей их проверяем. У нее даже есть тетрадь, куда она записывает выпавшие числа, а потом за каждым перепроверяет, – рассказывает победитель.

Для Алексея семья – главный подарок в жизни. И если именно он станет обладателем миллиарда, то в первую очередь обеспечит всем необходимым своих близких и любимых людей.

– Я не думаю, что миллиард сможет изменить мою жизнь. Буду продолжать работать, деньги пусть лежат в банке и помогают моим детям.

Кто знает, кому улыбнется удача в первый день нового года. Каждый может стать счастливчиком и выиграть миллиард рублей. Поэтому рекомендуем заранее продумать, на что потратить баснословную сумму. Но для начала нужно просто купить билет.

"Только не пугайся"

Семья Терёхиных практически четверть века участвует в лотереях и уже не раз выигрывала. Владимиру Трофимовичу и Жанне Васильевне удача улыбнулась в 1255-м тираже "Русского лото". Семейной паре достался дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

– Когда я зачеркнул все выпавшие числа, сразу же обрадовал супругу. Говорю: "Только не пугайся. Кажется, мы выиграли дачный участок", – вспоминает победитель.

Супруги Терёхины не сомневались, что выиграть возможно, ведь они неоднократно читали отзывы тех, кому широко улыбалась удача. Жанна Васильевна считает, что крупный выигрыш достался им неслучайно.

– У нас с супругом в этом году была круглая дата – 20 лет со дня венчания. Я думаю, что удача заглянула к нам именно по этой причине. Это подарок на "наш день".

Выигрыш поможет победителям поправить здоровье. Также супружеская пара отблагодарит приятным подарком продавца счастливого билета.

– Под бой курантов в Новый год я загадаю выиграть миллиард. Хочу осуществить самые заветные мечты: отправиться в кругосветное путешествие и купить престижное жилье в Санкт-Петербурге. Обязательно часть денег направлю на благотворительность. Супруга мечтает открыть дом престарелых, чтобы заботиться об одиноких пожилых людях", – говорит Владимир Трофимович.

Кто-то верит в удачу, кто-то в магию чисел, а кто-то выстраивает стратегии, но шансы равны для каждого. Стать первым в нашей стране лотерейным миллиардером возможно. Билет на исторический тираж 1 января приблизит каждого к заветной мечте.

Желай и побеждай

Уже 15 лет Владимир Попов покупает билеты "Русского лото". Приобретает наугад, не задумываясь, доверяя лишь своей интуиции. И как оказалось, предчувствие помогло ему выбрать выигрышный билет.

– Я не поверил своим глазам и два дня никому ничего не говорил.

Семья Поповых от волнения долго не могла поверить в реальность произошедшего. Все родственники прыгали до потолка, когда узнали, что сумма выигрыша составляет 700 000 рублей. По мнению Владимира, чтобы повезло в лотерее, необходимо огромное желание выиграть и вера в удачу.

– Если я стану миллиардером, то куплю себе квартиру и подарки внукам. Я верю в приметы, но рассказывать о них не стану. Привлекать удачу не буду, она всегда со мной – я везучий человек.

Помимо миллиарда в праздничном тираже разыграют множество других денежных призов. Миллионеров в Новый год будет много: в первый день наступающего года участников ждут от 100 призов по 1 миллиону рублей. Билеты можно купить в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях "Почты России" и на сайте www.stoloto.ru.

Кто станет обладателем поражающей воображение суммы, узнаем совсем скоро. А пока можно купить заветный билетик и почитать отзывы о "Русском лото" на сайте www.stoloto.ru.