Везувий угрожает итальянцам новым извержением

Власти страны активно обсуждают план эвакуации населения

Мэр города Помпеи Пьетро Амитрано ведет переговоры с властями Сардинии о том, чтобы организовать вывоз людей на остров морским путем с помощью лодок. Итальянцы переживают из-за активности вулкана, поэтому решили перестраховаться.

В первый раз специалисты зафиксировали сейсмическую активность в районе Везувия еще в конце октября – аппараты засекли два землетрясения магнитудой 1,7 и 1,6 балла. Однако в начале декабря произошло еще одно в 1,8 балла, и на этот раз власти Италии всерьез обеспокоились.

Несмотря на то что сила землетрясений находится в пределах нормы, мэр Помпеев, как передает издание The Guardian, не захотел полагаться на волю случая и, чтобы избежать повторения известной трагедии, начал разрабатывать план эвакуации жителей. Ведь в окрестностях вулкана проживает около 3 миллионов человек – это один из самых густонаселенных районов в мире.

Как напоминает телеканал "МИР24", в последний раз Везувий просыпался в 1944 году. Это привело к тому, что местные поселения разрушились, около 30 человек погибли из-за рухнувших от тяжести пепла зданий.

Исследователи утверждают, что средние по мощности извержения Везувия происходят каждые 4-5 веков. Последняя природная катастрофа случилась в 1631 году.

Самая серьезная трагедия произошла в 79 г. нашей эры. От активности вулкана исчезли города Помпеи, Стабии и Геркуланум, жертвами извержения стали 16 тысяч человек.