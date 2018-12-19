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Новосибирскую школу проверят из-за странных забав директора

Власти обеспокоены жалобами учеников

В учебное заведение села Осинцево отправили комиссию, которая должна провести расследование о неоднозначном поведении преподавателей. Школой заинтересовались после того, как в Сети появилось видео, где учителя и директор прыгают через костер без трусов.

Комиссию назначил заместитель главы администрации Чановского района Валерий Говорунов, узнавший о досуге преподавателей из соцсетей. 

Как передает телеканал "360", школьники рассказали и о других нарушениях в учебном заведении. Ученики уверяют, что физрук приподнимал их над землей, держа за горло, а также вытирал мокрые руки об ребят. При этом директор называл учащихся "валенками" и "голубыми". 

Полина ИВАНОВА
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