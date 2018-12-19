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Въехавшего в переход водителя приговорили к колонии

Виновник массового ДТП проведет в тюрьме 4 года

Дорогомиловский суд вынес наказание Виктору Тихонову 19 декабря. Россиянин отправится в колонию общего режима.

Как напоминает Telegram-канал LIFE SHOT, в декабре 2017-го Тихонов, будучи за рулем автобуса, не справился с управлением и врезался в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве. В результате аварии 4 человека погибло, больше 10 пострадали. 

Полина ИВАНОВА
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