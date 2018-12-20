Немцы требуют от россиян отдать трофеи СССР

Власти России отказываются вести диалог по этому вопросу до нормализации отношений с ФРГ

Германия вновь высказала свои претензии на культурные ценности, которые переместили в Россию после Второй мировой войны. Правительство ФРГ даже подчеркнуло, что в 2017-м они добровольно вернули российские предметы искусства, поэтому и Россия должна сделать то же самое.

С просьбой отдать обратно уникальные объекты культуры к Москве обратилось немецкое посольство, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. Немцы утверждают, что достижения нации не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.

Однако Москва считает нецелесообразным обсуждать тему обмена ценностями, пока политические отношения с Берлином не улучшатся.

"В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно", – заявил газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как отмечает портал URA.RU, Берлин готов сделать ответный шаг и рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуть Москве ее объекты наследия.

Среди перемещенных из Германии в Россию произведений культуры можно найти тысячи золотых предметов и украшений, которые были созданы еще в IX веке до н.э., троянскую коллекцию Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад. Многие предметы можно увидеть в крупнейших музеях страны.

При этом немецкие объекты культуры нельзя вывозить за границу именно из-за требований ФРГ их вернуть. Тем не менее ученые из Германии имеют свободный доступ к коллекциям.

К слову, подобные претензии высказывает не только Берлин, Анкара тоже хочет заполучить свои культурные ценности обратно.