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Столичные школьники узнают об инновациях в торговле на Субботе будущего

Фото: mos.ru
Во время мероприятия также объявят победителей конкурса "Мои достижения в моем городе"

У учеников московских школ есть возможность познакомиться с технологиями розничного ретейла, а также с перспективами развития торговли на ближайшие 5 лет. Обогатиться подобными знаниями подростки смогут 22 декабря на открытой Субботе будущего.

Чтобы стать участником этого события, школьникам достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенный день в Московский центр качества образования (Семеновская площадь, дом 4).

Во время Субботы будущего также состоится церемония награждения конкурса "Мои достижения в моем городе". В первой номинации по метапредметным знаниям и умениям поборются коллективы с 5 по 11 класс. Во второй – в индивидуальном зачете по естествознанию – учащиеся 5-8 классов.

Победителям вручат подарки: беспроводные аудиоколонку и наушники и гироскутер. Также среди призов будут экскурсии в Московский планетарий, павильон "Космос" на ВДНХ, музей человека "Живые системы", "Экспериментаниум" и на киностудию "Мосфильм".

Конкурс "Мои достижения в моем городе" проходил с 15 по 17 декабря. Школьникам, которые хотели поучаствовать, нужно было выполнить работу на сайте проекта. Победителей определяли не только по количеству правильных ответов, но и по времени, которое ученики потратили на выполнение заданий. 

Полина ИВАНОВА
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