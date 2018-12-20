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"Единая Россия" попросит прокуратуру расследовать дело о жестокой гибели оленя

Фото: www.globallookpress.com
Партия направит в ведомство соответствующий запрос

Депутаты Госдумы не оставят без внимания страшную смерть оленя, которого жители Воронежа нашли привязанным на Ленинском проспекте. Парламентарии обратятся в правоохранительные органы, которые должны будут выяснить законность и адекватность действий других ведомств.

Хозяева животного – организаторы квест-шоу – уверяют, что олень содержался в оптимальных условиях, дети фотографировались с ним не больше нескольких часов в день. Остальное время парнокопытное было на привязи, на ночь его увозили за город.

О том, что живодеры не должны оставаться безнаказанными, заявил координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ведь власти приложили немало усилий для того, чтобы создать законодательство, предполагающее уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Поэтому, по словам Бурматова, если "кто-то закрывает глаза" на подобные происшествия, то это повод подключить к делу прокуратуру.

Парламентарий подчеркнул, что полиция должна не только своевременно реагировать на подобные преступления и расследовать их, но и проводить разъяснительные беседы.

"Это должно становиться предметом для работы следователей. Мы специально передали эти преступления от дознавателей к следователям – то есть к более профессиональным людям", – заявил Бурматов, чье послание опубликовали на сайте "Единой России".

Он также напомнил, что в 2019-м его партия в рамках проекта "Чистая страна" запустит новый сервис по сохранению биоразнообразия и редких видов животных – "Красную кнопку". С его помощью люди смогут оперативно сообщать о случаях, когда с животным жестоко обошлись.

Бурматов подчеркнул, что 19 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о защите животных, который, в том числе будет обеспечивать и безопасность граждан при контакте с братьями нашими меньшими.

Согласно документу, теперь будет запрещено убивать питомцев вне зависимости от предлога, устраивать бои, а также натравливать их как на других животных, так и на людей. Выбрасывать домашних зверей тоже будет нельзя после того, как закон начнет действовать. Их можно будет лишь отдать в приют или другому человеку.

Пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержания диких зверей в личных помещениях, например, квартирах, тоже станет наказуемой. Контактные зоопарки в ТЦ и кафе, например, с котами окажутся под запретом. 

Полина ИВАНОВА
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