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Фальсификат и просрочка не пройдут: Роспотребнадзор на страже качества питания в школах Москвы

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Специалисты московского Роспотребнадзора подтвердили, что сведения об отравлениях едой в школьных столовых Москвы – слухи и домыслы СМИ

Столичные власти подчеркивают важность обеспечения детей здоровым питанием, возводя данную задачу в число приоритетных. За последние годы в системе школьного питания Москвы произошло немало положительных перемен: учащиеся могут выбирать варианты школьного меню на недели и месяцы вперед, оплачивать обеды и завтраки картой, дополнять рацион полезными низкокалорийными перекусами.

Однако в этом году не обошлось без инцидентов: в декабре тревожные новости поступали из лицея "Воробьевы горы", а ранее на карантин закрывался детский сад №2248. В обоих случаях контролирующие органы не подтвердили версии об отравлениях едой, также масштабы происшествия были преувеличены средствами массовой информации – пострадавших было гораздо меньше.

Напомним, что в начале текущего месяца мать одного из учащихся лицея "Воробьевы горы" забила тревогу, сообщив об отравлении девятерых детей некачественной запеканкой. Однако по факту в больницу было доставлено только три ребенка с подозрениями на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. Результаты анализов опровергли наличие инфекционного заболевания либо отравления. Схожая ситуация сложилась в феврале, когда один из родителей заявил об отравлении обедом 87 воспитанников детского сада №2248 (дошкольное отделение "Дельфиненок" ГБОУ СОШ №492). По данным Роспотребнадзора и осматривавшего детей врача, причиной недомогания фактически являлась кишечная инфекция, реальное количество заразившихся – около 20. По предположениям, заразу мог принести в учреждение инфицированный ребенок и контактным путем заразить остальных.

Информация о массовых отравлениях учащихся некачественной столовской едой регулярно поступает из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Приморья и иных регионов. В столице же убеждены: плохая еда до детского стола попросту не дойдет. Поддерживать высокий уровень услуг питания помогает строгий контроль над каждым этапом процесса. О том, какие меры для этого предпринимают столичные структуры, отчитались специалисты управления московского Роспотребнадзора.

На сегодня все воспитанники дошкольных учреждений получают 5-разовое горячее питание за счет бюджета Москвы. Также бесплатным питанием обеспечены учащиеся школ с 1 по 4 класс. Охват школьников горячим питанием составляет 94,01%.

С начала учебного года сотрудники управления уже провели 52 проверки в 183 негосударственных учреждениях и образовательных организациях. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверок организации питания инспекторы не обнаружили никаких нарушений эпидемиологического характера, представляющих угрозу здоровью и жизни детей. Также не выявлено ни одного факта наличия в столовых фальсифицированной молочной продукции. Не допустить в пищеблоки некачественную продукцию позволяет специально налаженная в столице система контроля: бутилированная питьевая вода, свежее и сгущенное молоко, соки, сыр и сливочное масло предварительно попадают на исследование в распределительные центры. На текущий момент в столице действует три таких центра, в прошлом году благодаря их работе было изъято 8 партий (более 25 тыс. л) некачественной воды.

Помимо вышеперечисленных мероприятий контроль осуществляют сами столичные пищевые комбинаты, проверяя все поступающие продукты на наличие разрешительных сертификатов, а также тестируя готовые блюда в собственных лабораториях. В учебных заведениях за питанием следят комиссии и родительская общественность.

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