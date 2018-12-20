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С нового года стоимость визы США для граждан РФ взлетит почти вдвое – со 160 до 303 долларов. Дело в том, что американцы решили взимать дополнительный сбор с тех, кто планирует ездить в их страну часто.
В посольстве США сообщили, что в цене вырастут только так называемые туристические и деловые визы, срок действия которых составляет до трех лет. В диппредставительстве объяснили, что подорожание американских виз – симметричный ответ на российскую визовую политику в отношении граждан США.
"Сбор за выдачу визы основан на "взаимности" (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)", – говорится в сообщении.
Кроме того, россиян лишили еще одной привилегии. Если раньше США выдавали повторные визы без дополнительного собеседования в посольстве, то с 2019 года об этом придется забыть.
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