Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американские визы для россиян станут дороже

Фото: Сергей Петров/ТАСС
Правила выдачи заветного пропуска в Штаты серьезно ужесточаются

С нового года стоимость визы США для граждан РФ взлетит почти вдвое – со 160 до 303 долларов. Дело в том, что американцы решили взимать дополнительный сбор с тех, кто планирует ездить в их страну часто.

В посольстве США сообщили, что в цене вырастут только так называемые туристические и деловые визы, срок действия которых составляет до трех лет. В диппредставительстве объяснили, что подорожание американских виз – симметричный ответ на российскую визовую политику в отношении граждан США.  

"Сбор за выдачу визы основан на "взаимности" (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)", – говорится в сообщении.

Кроме того, россиян лишили еще одной привилегии. Если раньше США выдавали повторные визы без дополнительного собеседования в посольстве, то с 2019 года об этом придется забыть.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Мэй унизила Трампа отказом

Премьер-министр Великобритании не захотела принимать подарок президента США

У Крымского моста может появиться близнец

У Путина попросили второй транспортный переход

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей