В Петербурге умер известный миллиардер

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В городе Сестрорецке в возрасте 58 лет скончался бизнесмен Игорь Минаков.
Смерть наступила утром 21 декабря после продолжительной болезни, сообщает FlashNord со cо ссылкой на пресс-службу оргкомитета премии его имени.
Минаков в середине 1990-х гг. создал концерн "Защита", отвечал за экономическую безопасность Ленэнерго. В 1997-м он стал генеральным директором предприятия.
Предприниматель много занимался благотворительностью, был спонсором фонда, помогающего детям-сиротам. Два года назад личное состояние Минакова оценивалось в 13,5 млрд рублей.
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