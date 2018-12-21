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В Петербурге умер известный миллиардер

Ушел из жизни меценат и благотворитель

В городе Сестрорецке в возрасте 58 лет скончался бизнесмен Игорь Минаков. 

Смерть наступила утром 21 декабря после продолжительной болезни, сообщает FlashNord со cо ссылкой на пресс-службу оргкомитета премии его имени. 

Минаков в середине 1990-х гг. создал концерн "Защита", отвечал за экономическую безопасность Ленэнерго. В 1997-м он стал генеральным директором предприятия.

Предприниматель много занимался благотворительностью, был спонсором фонда, помогающего детям-сиротам. Два года назад личное состояние Минакова оценивалось в 13,5 млрд рублей.

Валентина МАЙОРОВА
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