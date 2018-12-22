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К Земле летит загадочный астероид

Фото: www.globallookpress.com
Объект приблизится к планете перед Рождеством

В NASA заявили, что к Земле летит астероид с необычной формой.

В организации отметили, что объект внешне напоминает фигуру бегемота, плывущего по реке. При этом специалисты назвали его "праздничным", так как он пролетит незадолго до католического Рождества.

Сообщается, что длина астероида составляет не менее 1,6 километра. Несмотря на его размеры и траекторию полета эксперты подчеркнули, что для Земли он не представляет никакой угрозы.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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