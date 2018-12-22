Скончался известный российский ученый

Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
163 новости
В Томске скончался российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Псахье. Об этом сообщили в Томском научном центре Сибирского отделения РАН.
"Псахье скончался сегодня. Причина смерти пока не известна", – цитирует собеседника "Интерфакс".
Псахье занимался исследованием закономерностей процесса разрушения хрупких материалов, закономерностей формирования динамических дефектов и их роли в процессе деформации и разрушения гетерогенных материалов и структур.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены