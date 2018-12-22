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Скончался известный российский ученый

Ему было 66 лет

В Томске скончался российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Псахье. Об этом сообщили в Томском научном центре Сибирского отделения РАН.

"Псахье скончался сегодня. Причина смерти пока не известна", – цитирует собеседника "Интерфакс".

Псахье занимался исследованием закономерностей процесса разрушения хрупких материалов, закономерностей формирования динамических дефектов и их роли в процессе деформации и разрушения гетерогенных материалов и структур.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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