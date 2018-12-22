В Австралии нашли йети

Существо пряталось за деревьями

В Австралии охотник заснял неизвестное чудовище в лесу.

На кадрах видно, что из-за дерева за ним наблюдают два красных глаза. При этом мужчина попытался навести на него фонарик, однако монстр избегал этого и скрылся.

После того как видео попало в Сеть местные жители рассказали, что охотник увидел йети или как его называют в этом регионе йови. Ученые пока занимаются изучением этого ролика. Возможно, что тайна о существовании снежного человека скоро раскроется.



