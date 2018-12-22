К россиянам обратились за помощью в битве за судьбу Чудского леса

Уникальное место может исчезнуть

Чудской лес в Псковской области оказался под угрозой уничтожения. Экологи отмечают, что эта земля дышит историей, здесь в 1242 году развернулось всем известное Ледовое побоище.

На восточном побережье Чудского озера – части Псковско-Чудского водоема, четвертого по площади в Европе, раскинулись роскошные сосновые боры, а воздух здесь насыщен фитонцидами. Это место является лучшим для сбора ягод и грибов, а также отдыха и тихих прогулок.

Однако в последние годы лес беспощадно вырубали. Несмотря на это экологи бьются за него и уже одержали первую победу. Этим летом был подписан приказ Рослесхоза №585, останавливающий уничтожение ценнейших ландшафтных хвойных массивов на берегу исторического озера в Гдовском районе Псковской области.

Согласно документу, здесь больше не будет сплошных рубок, которые губительно воздействуют на лесной покров в прибрежной полосе. Разрушительный для флоры и фауны прибрежной полосы процесс заготовки древесины остановлен. Местные экологи считают документ настоящей победой, которая даст возможность извлечь все выгоды эффективного лесопользования – экологические, социальные, рекреационные и культурно-эстетические.

Кроме того, в Сети также борются за сохранение этого места. Сейчас набирает популярность фильм "Чудской лес... С молотка – под топор". Эта картина наполнена тревогой защитников русского леса, которые борются за судьбы флоры и фауны уникального соснового бора около Чудского озера.

Создатели фильма обращаются к россиянам, которые не хотят мириться с разграблением лесного богатства страны, с уничтожением лесов и их обитателей. Людей просят задуматься о значении лесов и внести свой вклад в защиту зеленых легких нашей хрупкой планеты.