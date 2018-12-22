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Запад искажает ситуацию на Мадагаскаре ради сохранения влияния

Фото: globallookpress.com
В ход идут fake news

На Мадагаскаре проходит второй этап президентских выборов. В ходе первого тура ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. По данным избиркома, между двумя кандидатами – Андри Раджоэлиной и Марком Равалумананой, был зафиксирован незначительный разрыв в голосах.

Малагасийцы сейчас определяют, кто из кандидатов будет править островным государством. Ведется подсчет голосов.

Выборы уже привлекли внимание не только местных, но и западных СМИ. Иностранные журналисты привычно распространяют информацию о "русском вмешательстве" в президентскую кампанию. "Русский след" ищут и в социальных сетях, регулярно вбрасывая фейковые материалы.

Иностранные редакции получили заказ на создание нового антироссийского расследования. При этом факты вмешательства Великобритании, Израиля и Франции во внутренние дела Мадагаскара западные масс-медиа игнорируют.

Выборы на Мадагаскаре заинтересовали не только рядовые коммерческие СМИ, но и таких мировых гигантов, как Reuters, AFP, The Guardian и BBC. Ранее островное государство подобного внимания не удостаивалось.

Подпал под иностранное влияние и кандидат Марк Равалуманана. Страницы в его поддержку в социальных сетях вели малагасийцы, французы и американцы. Наемные политтехнологи и координаторы призывали островитян выйти на улицу, чтобы поддержать проигрывающего кандидата.

Интерес Запада сулит островитянам неприятности. Уже возросло количество публикаций, посвященных критике общественно-политической ситуации.

СМИ пишут, что кругом царит разруха, мафия захватила власть, а кандидат Радзаунаримампианину сотрудничает с иностранцами. На остров откомандированы западные маститые журналисты, задействованы для раскачки ситуации местные стрингеры и фрилансеры. Искаженные факты в медиаполе вбрасывают такие издания, как L'Express de Madagascar, Madagascar Tribune, La Gazette de la Grande Isle.

Madagascar Tribune писала, что армия и полиция не хотят поддерживать правительство и готовы помогать оппозиции. В реальности силовые ведомства не станут превышать свои полномочия и применять силу при разгоне демонстраций больше необходимого. Статья издания – провокация.

В политические интриги вовлекли и юных малагасийцев. Семьдесят учеников старших классов из семи лицеев со всей страны обучали ведению страниц в социальных сетях в рамках проекта ЮНИСЕФ. Молодежь для

участия в программе выбирали инструкторы только по известным им критериям. Аналогия с британской "фабрикой троллей" просматривается.

Неправительственные и волонтерские организации в ходе президентской кампании также отметились, поддерживая Марка Равалуманану. Нет сомнений, что кандидат использует иностранных политтехнологов. Методы их работы напоминают технологии "цветных революций", задействованные в странах Ближнего Востока и Африки.

Попытка обвинить Россию во вмешательстве в выборы на Мадагаскаре обречена на провал. В Интернете хватает доказательств того, как американские и британские политконсультанты и политтехнологи активизировались в стране. По сообщениям наблюдателей от IAK, около 150 представителей организации "Корпус мира" присутствовали на выборах. Они не только наблюдали за выборным процессом, но и пытались его координировать.

Российские СМИ за это время не опубликовали ни одного материала в поддержку того или иного кандидата в президенты Мадагаскара. Зато французские и британские СМИ занимались дезинформацией читателей, искажая общественно-политическую ситуацию в этой стране.

По мнению политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика, перед нами политика двойных стандартов в действии. Второй тур президентских выборов подтверждает, что транснациональные корпорации, правительства и банки Запада вмешиваются в выборный процесс. Побеждающий кандидат их не устраивает, поэтому подвергается информационным атакам. Хозяева глобального рынка дестабилизируют Мадагаскар, чтобы сохранить свои прибыли и влияние.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог и политтехнолог, специалист в области СМИ Наталия Елисеева. Эксперт считает, что Запад старается поставить во главе островного государства своего человека. Важно получить выгоду – доступ к добыче природных ископаемых.

Против неугодного Западу кандидата активизировались американские фонды, неправительственные организации, финансируемые Госдепом США, и корпорации. В их число вошли "Национальный фонд демократии", Фонд Сороса, Project Syndicate, Фонд Макартуров, USAID, Центр стратегических и международных исследований и фонд "Наследие". Западный мир активно вмешивается во внутренние дела Мадагаскара, но обвиняет в этом Россию.

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