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Приплывшего на Чукотку американца вышлют из России

Путь домой оказался долгим

В Москву для депортации на родину доставлен гражданин США, который в августе этого года приплыл на побережье Чукотки.

"Наши сотрудники доставили его в Москву, в центр временного содержания иностранных граждан. Оттуда американца отправят на родину после того, как будут готовы его документы", – рассказал РИА "Новости" представитель Управления федеральной службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Гражданин США Джон Мартин приплыл на лодке к берегам России и попросил политического убежища, напоминает РИА ФАН. Он был задержан российскими пограничниками в селе Лаврентия. По словам Мартина, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, затем решил перебраться в Китай, однако оказался на Чукотке. 

Валентина МАЙОРОВА
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