Преступник останется за решеткой еще 4 года

Организатор убийства депутата Галины Старовойтовой Юрий Колчин получил отказ в условно-досрочном освобождении. Он продолжит и дальше отбывать наказание в колонии строгого режима Брянщины.

Ходатайством заключенного занимался Брасовский районный суд, который отклонил требование.

"Исследовав материала дела, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о том, что осужденный Колчин Ю.Н. нуждается в дальнейшем отбывании наказания, отказав в удовлетворении ходатайства", – говорится в сообщении на официальном сайте суда.



Заказчик убийства пробыл за решеткой 16 из 20 лет. Отмечается, что он может обжаловать решение суда в течение 10 суток.

Правозащитник и депутат Галина Старовойтова погибла в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года. Ее убили в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома.