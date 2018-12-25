Нибиру
- Все ближе к Москве: Нибиру зависла над Владимиром
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Организатор убийства депутата Галины Старовойтовой Юрий Колчин получил отказ в условно-досрочном освобождении. Он продолжит и дальше отбывать наказание в колонии строгого режима Брянщины.
Ходатайством заключенного занимался Брасовский районный суд, который отклонил требование.
"Исследовав материала дела, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о том, что осужденный Колчин Ю.Н. нуждается в дальнейшем отбывании наказания, отказав в удовлетворении ходатайства", – говорится в сообщении на официальном сайте суда.
Заказчик убийства пробыл за решеткой 16 из 20 лет. Отмечается, что он может обжаловать решение суда в течение 10 суток.
Правозащитник и депутат Галина Старовойтова погибла в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года. Ее убили в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома.
Государство дополнительно проиндексирует выплаты, если цены станут заоблачными
Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц