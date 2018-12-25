На Западе всерьез отнеслись к юмору нашего ведомства

В Лондоне активно обсуждают "жуткое рождественское поздравление" России. Британцы сочли, что это "предупреждение Владимира Путина", адресованное европейским странам.

Журналисты Великобритании не поняли сурового армейского юмора, продемонстрированного в оригинальном календаре на 2019-й, который Министерство обороны РФ выпустило 25 декабря. Они уверены, что россияне высмеяли государства, отмечающие католическое Рождество, поэтому и опубликовали календарь с необычными подписями в этот день. Однако больше всего их взволновал тот факт, что "подарок", в котором якобы есть угрозы международному сообществу, демонстрирует военную мощь России.

Например, издание The Daily Mail напугала страница января, на которой изображен "Тополь-М", из-за подписи "Доставка грузов в любую точку мира". Также иностранцы не поняли шутки сентября "От некоторых женщин сносит голову", где изображена женщина-солдат, которая целится из винтовки.

Не оценили британцы и "тайное оружие Кремля – стрельбу глазами", про которое рассказывается на странице марта, где запечатлены девушки-военные.

Министерство обороны опубликовало календарь "Армия России" на 2019-й, где каждый месяц комментируется шуткой, как на сайте ведомства, так и на официальных страницах в соцсетях, в том числе и в Instagram.



