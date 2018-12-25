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В Лондоне активно обсуждают "жуткое рождественское поздравление" России. Британцы сочли, что это "предупреждение Владимира Путина", адресованное европейским странам.
Журналисты Великобритании не поняли сурового армейского юмора, продемонстрированного в оригинальном календаре на 2019-й, который Министерство обороны РФ выпустило 25 декабря. Они уверены, что россияне высмеяли государства, отмечающие католическое Рождество, поэтому и опубликовали календарь с необычными подписями в этот день. Однако больше всего их взволновал тот факт, что "подарок", в котором якобы есть угрозы международному сообществу, демонстрирует военную мощь России.
Например, издание The Daily Mail напугала страница января, на которой изображен "Тополь-М", из-за подписи "Доставка грузов в любую точку мира". Также иностранцы не поняли шутки сентября "От некоторых женщин сносит голову", где изображена женщина-солдат, которая целится из винтовки.
Не оценили британцы и "тайное оружие Кремля – стрельбу глазами", про которое рассказывается на странице марта, где запечатлены девушки-военные.
Министерство обороны опубликовало календарь "Армия России" на 2019-й, где каждый месяц комментируется шуткой, как на сайте ведомства, так и на официальных страницах в соцсетях, в том числе и в Instagram.
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Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении! Активная ссылка для загрузки календаря в один клик - на странице профиля. • We are glad to present you our original calendar “The Russian Army” available for downloading in high resolution! You may find an active link for downloading all the package in one click on our profile page. #миноборонырф #армияроссии #календарь #календарь2019 #новыйгод #новыйгод2019 #мультимедиа #armyrussia #russianmilitary #calendar #calendar2019 #thenewyear #2019iscoming
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